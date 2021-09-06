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Две пьяные женщины попали под мотовоз в Нижнем Новгороде
Происшествия
Две пьяные женщины попали под мотовоз в Нижнем Новгороде
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 6 сентября. Приволжская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах трагедии на железнодорожных путях в Нижнем Новгороде. В Канавинском районе мотовоз сбил двух женщин.

В субботний вечер в момент проезда мотовоза 63-летняя пенсионерка и 27 летняя девушка оказались на железнодорожных путях на значительном расстоянии от оборудованного перехода. В результате многотонный локомотив искалечил обеих женщин.

«Все произошло недалеко от ГКБ №39, где самая сильная хирургия и нейрохирургия. Медики с первых секунд оказывают всю самую необходимую помощь», — рассказал в своем Instagram глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

По словам чиновника, опытные специалисты оказались не в силах помочь одной из пострадавших. Пенсионерка скончалась на больничной койке. Что касается второй любительницы прогулок по железнодорожным путям, медикам пришлось ампутировать ее левую ногу.

По предварительной информации Приволжской транспортной прокуратуры, обе женщины были далеко в нетрезвом состоянии. В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники ведомства.

Ранее ФАН писал о жутком ДТП в Нижегородской области. Под грузовиком на «зебре» погибли трое мужчин.

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россия происшествия нижегородская область
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