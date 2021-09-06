Грузовик насмерть сбил трех пешеходов на «зебре» в Нижегородской области

Нижний Новгород, 6 сентября. В Нижегородской области грузовик снес с пешеходного перехода троих мужчин и подростка. Взрослые погибли, за жизнь 16-летнего мальчика борются медики.

«Водитель 1980 года рождения со стажем в 11 лет, управляя автомобилем IVECO совершил наезд на пешеходов, которые стояли на дороге без цели перехода», — сообщили ФАН в региональном УГИБДД.

Все пострадавшие стояли у ВАЗ-а «пятнадцатой» модели. Погибли мужчины 66, 48 и 28 лет. 16-летний подросток в тяжелом состоянии отправлен в больницу. Повреждения получила и легковушка.

Как пояснили дорожные полицейские, предварительной причиной аварии могло стать отсутствие световозвращающих элементов на одежде водителя и его пассажирах.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Адыгее. Жертвами аварии с пятью автомобилями стали три человека.