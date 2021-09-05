Обвиняемый в похищении девушки нижегородец отказался давать показания

Нижний Новгород, 5 сентября. Бизнесмен, которого обвиняют в похищении девушки, не стал давать показания следователям. Мужчина сослался на 51 ст. УК РФ, сообщает источник ФАН.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, сообщает СК России. По предварительным данным, 24 августа 23-летняя местная жительница познакомилась с мужчиной в интернете.

Когда пара решила встретиться, мужчина увез пострадавшую в Приокский район и спрятал в подвале гаража, после чего совершил над девушкой насильственные действия сексуального характера. Спустя несколько дней потерпевшую нашли в 15 километрах от дома.

СК РФ по Нижегородской области предъявил 39-летнему мужчине обвинение в совершении преступления, предусмотренного по статье о похищении человека.