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Обвиняемого в похищении девушки нижегородца арестовали на два месяца

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 13:09
Происшествия
Обвиняемого в похищении девушки нижегородца арестовали на два месяца

Нижний Новгород, 4 сентября. Обвиняемого в похищении молодой девушки нижегородского бизнесмена заключили под стражу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК России.

Согласно материалам дела, 24 августа 23-летняя местная жительница познакомилась с мужчиной в интернете и решила встретиться с ним. После этого пара уехала в неизвестном направлении, а связь с девушкой прервалась. Правоохранители установили, что все это время злоумышленник удерживал свою жертву в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. На допросе потерпевшая рассказала, что мужчина увез ее под угрозой физической расправы, а также совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

«Следственными органами СК РФ по Нижегородской области 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СК России об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении следователей.

В настоящее время проводится ряд экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил о задержании подвального насильника-похитителя из Нижнего Новгорода.

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