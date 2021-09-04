Задержанный за похищение жительницы Нижнего Новгорода мужчина был успешным бизнесменом

Нижний Новгород, 4 сентября. Подозреваемый в похищении девушки 39-летний местный житель был довольно успешным коммерсантом в регионе.

Выяснилось, что задержанный является соучредителем и генеральным директором компании, которая специализируется на проектировании, строительно-монтажных работах и инжиниринговых услугах, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее также стало известно, что предполагаемый преступник имеет в собственности несколько автомобилей, среди них Mercedes и Jeep Grand Cherokee. Гражданин не хотел оплачивать штрафы за нарушения ПДД — взыскание приходилось проводить приставам.