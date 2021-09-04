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Державший нижегородку в подвале мужчина неоднократно превышал скорость и попадал в ДТП

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:24
Происшествия
Державший нижегородку в подвале мужчина неоднократно превышал скорость и попадал в ДТП
pixabay.com

Нижний Новгород, 4 сентября. Мужчина, задержанный по подозрению в похищении и изнасиловании 23-летней жительницы Нижнего Новгорода, неоднократно нарушал правила дорожного движения и попадал в аварии.

У него есть несколько автомобилей, среди них Mercedes и Jeep Grand Cherokee. Отмечается, что гражданин не хотел оплачивать штрафы за нарушения ПДД — взыскание приходилось проводить приставам, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В августе 23-летняя нижегородка познакомилась в Сети с 39-летним бизнесменом и согласилась сходить с ним на свидание. Мужчина связал ее, запер в подвале гаража и подверг сексуальному насилию. Девушку нашли и освободили сотрудники полиции, похититель сбежал.

Накануне бизнесмена задержали, с ним проводят следственные действия. В ближайшее время подозреваемому будут предъявлены обвинения.

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