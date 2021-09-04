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Предполагаемый похититель жительницы Нижнего Новгорода женат и имеет двух детей

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 12:05
Происшествия
Предполагаемый похититель жительницы Нижнего Новгорода женат и имеет двух детей
pixabay.com  /  Pexels

Нижний Новгород, 4 сентября. Мужчина, подозреваемый в похищении и изнасиловании 23-летней девушки, женат, также он вместе с супругой воспитывает двоих детей, сообщает источник ФАН.

В настоящее время 39-летний гражданин задержан в рамках уголовного дела по п.п. «в,г» ч.2 ст.126 УК РФ. С ним проводятся следственные действия.

Местная жительница пропала 24 августа. Выяснилось, что она пошла на свидание с незнакомцем и перестала выходить на связь. Все это время она находилась в подвале гараже. Разыскать девушку удалось только 2 сентября. Потерпевшая рассказала, что предполагаемый преступник угрожал ей ножом, а также совершал действия сексуального характера.

Ранее СК обнародовал видео, на котором виден подвал, где мужчина держал в плену жертву. Гараж был с отапливаемым подвалом. В комнате была кровать, телевизор, кухня, электроплита, ванная и туалет.

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