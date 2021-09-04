СК показал видео допроса похитителя 23-летней нижегородки

Нижний Новгород, 4 сентября. Видео допроса 39-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в похищении и изнасиловании 23-летней девушки, опубликовало СУ СКР по региону.

По данным правоохранителей, девушка познакомилась с мужчиной в Сети и согласилась сходить на свидание. По пути в ресторан он начал к ней приставать, после чего связал и увез в гараж, где подверг сексуальному насилию. Потерпевшая находилась в плену на протяжении десяти дней.

Пропавшую нижегородку нашли прикованной наручниками в подвале гаража. Похититель подался в бега, но накануне его удалось задержать.

С подозреваемым проводят следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.