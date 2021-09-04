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Источник ФАН: задержан подвальный насильник-похититель из Нижнего Новгорода

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 00:18
Происшествия
Источник ФАН: задержан подвальный насильник-похититель из Нижнего Новгорода
rosgvard.ru

Нижний Новгород, 4 сентября. Задержан мужчина, удерживавший больше недели в подвале гаража 23-летнюю жительницу Нижнего Новгорода.

Информацию подтвердил источник ФАН. Задержанного зовут Сергей Свешников. В ближайшее время похитителя женщины доставят на допрос к следователям.

Ранее пострадавшая от Свешникова 23-летняя девушка рассказала подробности произошедшего. По словам Елизаветы, они познакомились на сайте знакомств. Мужчина забрал ее из дома на машине и сказал, что они едут в ресторан. Однако в итоге 39-летний злоумышленник повез Елизавету в гараж с отапливаемым подвалом. В комнате была кровать, телевизор, кухня, электроплита, ванная и туалет.

Подвал также был оборудован камерами видеонаблюдения. Свешников ежедневно приезжал и насиловал ее, сообщила девушка.

Пропавшую искали несколько дней. Полиция нашла ее в 15 километрах от дома. Девушка была прикована наручниками в подвале.

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