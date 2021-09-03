Следователи возбудили дело после похищения девушки в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 3 сентября. Следственный комитет открыл уголовное дело после похищения 23-летней местной жительницы, которую удерживали в подвале и насиловали.

На допросе потерпевшая подтвердила, что 39-летний мужчина угрожал убить ее ножом. Он удерживал жертву в подземелье на протяжении десяти дней.

Местная жительница познакомилась с насильником в интернете и пошла с ним на свидание. Злоумышленник в какой-то момент достал нож и, угрожая убийством, заклеил ей рот, связал ноги и заковал в наручники. По словам жертвы, ее насиловали ежедневно. Узнав, что пленницу ищет полиция, он сменил автомобильные номера и сбежал. В настоящее время предполагаемого преступника пока не нашли.