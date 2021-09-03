Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 19:40
19:36
Происшествия
В администрации Красносельского района Петербурга проходят обыски
19:33
Общество
Как укрепить иммунитет школьника: эффективные советы педиатра Марии Ревновой
19:30
Происшествия
Сотрудница «Диво-острова» пойдет под суд за гибель коллеги на аттракционе
19:29
Происшествия
Сорокавосьмилетний инвалид провел несколько дней в квартире с трупом матери
19:28
Наука
Геологи заявили о возможном извержении супервулкана в Индонезии
19:22
Технологии
Космонавт Дубров назвал историческим моментом переход с борта МКС на модуль «Наука»
19:21
Армия
В ОСК назвали сроки передачи ВМФ России новых подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск»
19:19
Шоу-бизнес
Телеведущий Андрей Норкин женился спустя почти год после смерти супруги
19:16
Общество
Шамахов объяснил, почему школьники не хотят доучиваться до 11 класса
19:13
Экономика
США намерены запустить программу материальной поддержки афганских беженцев
Все новости

Следователи возбудили дело после похищения девушки в Нижнем Новгороде
Происшествия
Следователи возбудили дело после похищения девушки в Нижнем Новгороде
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Нижний Новгород, 3 сентября. Следственный комитет открыл уголовное дело после похищения 23-летней местной жительницы, которую удерживали в подвале и насиловали.

На допросе потерпевшая подтвердила, что 39-летний мужчина угрожал убить ее ножом. Он удерживал жертву в подземелье на протяжении десяти дней.

Местная жительница познакомилась с насильником в интернете и пошла с ним на свидание. Злоумышленник в какой-то момент достал нож и, угрожая убийством, заклеил ей рот, связал ноги и заковал в наручники. По словам жертвы, ее насиловали ежедневно. Узнав, что пленницу ищет полиция, он сменил автомобильные номера и сбежал. В настоящее время предполагаемого преступника пока не нашли.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Следователи возбудили дело после похищения девушки в Нижнем Новгороде
похищение нижний новгород уголовное дело гараж
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru