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Опубликовано видео из подвала, в котором нижегородец удерживал и насиловал пленницу

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 18:04
Происшествия
Опубликовано видео из подвала, в котором нижегородец удерживал и насиловал пленницу
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Нижний Новгород, 3 сентября. СК обнародовал видео, на котором виден подвал, где мужчина держал в плену 23-летнюю девушку. Ранее жертва заявила о пережитом сексуальном насилии.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия, провели допросы свидетелей, в настоящее время специалисты назначили комплекс судебных экспертиз.

Ранее местная жительница рассказала, что познакомилась с насильником в интернете. Она пошла с ним на свидание, но оказалась в гараже, из-за того, что мужчина якобы пробил колесо на автомобиле. Злоумышленник в какой-то момент достал нож и, угрожая убийством, заклеил ей рот, связал ноги и заковал в наручники. По словам жертвы, ее насиловали на протяжении десяти дней. Узнав, что пленницу ищет полиция, он сменил автомобильные номера и сбежал. В настоящее время предполагаемого преступника пока не нашли.

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