Найденная в подвале гаража россиянка рассказала о пережитом сексуальном насилии

Нижний Новгород, 3 сентября. Жительница Нижнего Новгорода, которую нашли в подвале гаража, рассказала, что похититель насиловал ее каждый день.

Девушка рассказала сотрудникам полиции, что познакомилась в Сети с 39-летним мужчиной и согласилась сходить с ним на свидание. По пути в ресторан спутник заявил, что у его автомобиля спустило колесо, после чего начал приставать и предлагать деньги.

Получив отказ, злоумышленник достал нож и, угрожая убийством, заклеил ей рот, связал ноги и заковал в наручники. Обездвиженную девушку он отвез в гараж, где насиловал на протяжении десяти дней. Узнав, что пленницу ищет полиция, он сменил автомобильные номера и сбежал.

Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую 23-летнюю девушку в подвале гаража. Она была прикована наручниками. Хозяина бокса объявили в розыск.