Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 18:08
18:08
Политика
Российский историк Бредихин раскрыл замысел Киева в создании «Руси-Украины»
18:07
Весь мир
Армия Ливана проводит рейды в поисках незаконных запасов лекарств
18:05
Армия
Sohu: необычная реакция Пекина на спор РФ и Японии из-за Курил вызвала панику в Токио
18:05
Шоу-бизнес
Фанаты раскрыли личность предполагаемой девушки рэпера Тимати
18:04
Весь мир
Богослужители Эфиопии призвали жителей к молитве за мир и прощение
18:04
Происшествия
Опубликовано видео из подвала, в котором нижегородец удерживал и насиловал пленницу
18:04
Происшествия
В Петербурге мужчина выстрелил соседке в лицо из-за чистоты в квартире
18:04
Экономика
Московские предприниматели получат поддержку города
18:03
Происшествия
Молодая мексиканка умерла после боксерского поединка в Монреале
18:02
Общество
Политолог Рудаков: США, скорее всего, откажут Афганистану в разморозке госрезерва
Все новости

Найденная в подвале гаража россиянка рассказала о пережитом сексуальном насилии

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 16:48
Происшествия
Найденная в подвале гаража россиянка рассказала о пережитом сексуальном насилии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 3 сентября. Жительница Нижнего Новгорода, которую нашли в подвале гаража, рассказала, что похититель насиловал ее каждый день.

Девушка рассказала сотрудникам полиции, что познакомилась в Сети с 39-летним мужчиной и согласилась сходить с ним на свидание. По пути в ресторан спутник заявил, что у его автомобиля спустило колесо, после чего начал приставать и предлагать деньги.

Получив отказ, злоумышленник достал нож и, угрожая убийством, заклеил ей рот, связал ноги и заковал в наручники. Обездвиженную девушку он отвез в гараж, где насиловал на протяжении десяти дней. Узнав, что пленницу ищет полиция, он сменил автомобильные номера и сбежал.

Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую 23-летнюю девушку в подвале гаража. Она была прикована наручниками. Хозяина бокса объявили в розыск.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Найденная в подвале гаража россиянка рассказала о пережитом сексуальном насилии
изнасилование нижний новгород гараж похищение девушки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru