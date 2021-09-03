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Пропавшую в Нижегородской области девушку нашли прикованной наручниками в подвале гаража

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 11:21
Происшествия
Пропавшую в Нижегородской области девушку нашли прикованной наручниками в подвале гаража
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Нижний Новгород, 3 сентября. Злоумышленник удерживал 23-летнюю девушку в подвале. Ранее она была объявлена пропавшей, сообщают ряд региональных СМИ.

По предварительной версии, местная жительница отправилась на свидание с незнакомцем 24 августа. После этого она перестала выходить на связь. Следователи сразу возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Спустя несколько дней поисков пропавшую нашли в подвале гаража в 15 километрах от дома. Она была прикована наручниками, а дверь в подвал была закрыта на замок. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Также правоохранители разыскивают хозяина бокса.

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