Пропавшую в Нижегородской области девушку нашли прикованной наручниками в подвале гаража

Нижний Новгород, 3 сентября. Злоумышленник удерживал 23-летнюю девушку в подвале. Ранее она была объявлена пропавшей, сообщают ряд региональных СМИ.

По предварительной версии, местная жительница отправилась на свидание с незнакомцем 24 августа. После этого она перестала выходить на связь. Следователи сразу возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Спустя несколько дней поисков пропавшую нашли в подвале гаража в 15 километрах от дома. Она была прикована наручниками, а дверь в подвал была закрыта на замок. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Также правоохранители разыскивают хозяина бокса.