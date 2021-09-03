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Иномарка насмерть сбила пенсионерку на Депутатской улице
Происшествия
Иномарка насмерть сбила пенсионерку на Депутатской улице
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Нижний Новгород, 3 сентября. Водитель на «Лексусе» сбил 85-летнюю пенсионерку в Иркутске.

Инцидент произошел в четверг, 2 сентября, на улице Депутатской. Сообщается, что пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте, где 49-летний водитель Lexus и допустил наезд на пожилую женщину.

Мужчина с места аварии не скрылся и сразу же вызвал бригаду медиков. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте еще до прибытия бригады скорой помощи. В тот вечер в Иркутске шел сильный дождь, поэтому водителю сложнее было заметить пенсионерку, чем в обычный день. Следствие выясняет обстоятельства инцидента. По предварительным данным, мужчина виновником трагедии не является. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Не так давно в Нижнем Новгороде водитель на «Ладе» сбил 15-летнюю школьницу на зебре и скрылся в неизвестном направлении.

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авария смерть пенсионерка
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