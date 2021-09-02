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Сбивший девочку в Нижнем Новгороде водитель-беглец копил долги за ЖКХ

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 18:33
Происшествия
Сбивший девочку в Нижнем Новгороде водитель-беглец копил долги за ЖКХ
pixabay.com

Нижний Новгород, 2 сентября. Водитель автомобиля, который сегодня сбил 15-летнюю школьницу на «зебре» в Нижнем Новгороде, часто забывал оплачивать услуги ЖКХ и был постоянным гостем у судебных приставов.

Известно, что нынешний владелец «Лады 4х4» приобрел транспортное средство в 2020 году. Однако факт того, что именно хозяин машины находился за рулем в момент ДТП на данный момент не установлен, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Неустановленный водитель на указанном автомобиле белого цвета сбил школьницу и скрылся с места аварии. Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе по улице Горького. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

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