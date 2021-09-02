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В Нижнем Новгороде водитель сбил школьницу на «зебре» и скрылся

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 17:54
Происшествия
В Нижнем Новгороде водитель сбил школьницу на «зебре» и скрылся
Невские Новости  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 2 сентября. Водитель автомобиля «Лада 4х4» белого цвета сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Горького в Нижнем Новгороде.

Юная нижегородка возвращалась со школьной линейки и переходила перекресток возле местного ТЮЗа на разрешающий сигнал светофора. В это время на подростка совершил наезд автомобиль, двигавшийся со стороны улицы Белинского.

Сбив ребенка, водитель продолжил движение и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшая обратилась в больницу за медицинской помощью.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили номер машины, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка обратились к горожанам с просьбой сообщить информацию, которая может помочь в установлении личности подозреваемого и места нахождения самого автомобиля.

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