В Нижнем Новгороде водитель сбил школьницу на «зебре» и скрылся

Нижний Новгород, 2 сентября. Водитель автомобиля «Лада 4х4» белого цвета сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Горького в Нижнем Новгороде.

Юная нижегородка возвращалась со школьной линейки и переходила перекресток возле местного ТЮЗа на разрешающий сигнал светофора. В это время на подростка совершил наезд автомобиль, двигавшийся со стороны улицы Белинского.

Сбив ребенка, водитель продолжил движение и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшая обратилась в больницу за медицинской помощью.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили номер машины, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка обратились к горожанам с просьбой сообщить информацию, которая может помочь в установлении личности подозреваемого и места нахождения самого автомобиля.