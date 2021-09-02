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Центр культуры «Рекорд» вернется к работе в Нижнем Новгороде после реставрации

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 16:26
Общество
Центр культуры «Рекорд» вернется к работе в Нижнем Новгороде после реставрации
Prt Scr Google Maps  /  Константин Гололобов

Нижний Новгород, 2 сентября. Отреставрированный центр культуры «Рекорд» откроется в Нижнем Новгороде в середине сентября. Работы по его благоустройству стартовали в 2019 году.

С первого раза реставрацию не удалось завершить из-за нехватки финансирования. В 2021 году работы возобновились. Их стоимость составила 105 млн рублей. Изначально открытие планировалось на 20 августа. Однако мероприятие перенесли на сентябрь.

Реставраторам удалось воссоздать часть утраченной отделки в фойе и сохранить архитектурные элементы. После ремонта в центре имеются три новых выставочных пространства, киноконцертный зал на 260 мест, лекторий на 40 мест и зона коворкинга.

В середине августа Нижегородскую область посещал президент РФ Владимир Путин. Он побывал на торжестве в честь празднования 800-летия со дня основания города. К тому же в рамках визита Владимир Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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