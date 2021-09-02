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Студент грозился сжечь ННГУ из-за политических разногласий с преподавателями

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 15:04
Происшествия
Студент грозился сжечь ННГУ из-за политических разногласий с преподавателями
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Нижний Новгород, 2 сентября. Студент Института международных отношений и мировой истории в Нижнем Новгороде прислал на официальную почту вуза несколько писем с угрозами сжечь образовательное учреждение.

Злоумышленник выдвинул требование об увольнении директора института, с которым у молодого человека произошел конфликт на фоне политических разногласий. Также студент имел личную неприязнь к старшему преподавателю другого факультета, рассказал ФАН информированный источник в учебном заведении.

Сотрудники вуза сообщили о поступающих угрозах в правоохранительные органы. Сейчас на месте работают полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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