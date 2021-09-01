Страх и брезгливость: почему многие россияне проходят мимо оказавшегося в беде человека

Если верить статистике МЧС и МВД, ежедневно в списке пропавших без вести оказываются до 300 россиян, за год это цифра приближается к 120 тысячам. Среди них не только «трудные» подростки, грибники и жертвы насилия. Многие попросту оказываются дезориентированы либо обездвижены из-за проблем со здоровьем. Часто имеют место быть случаи, когда такого человека можно спасти, однако этого не происходит из-за банального людского равнодушия.

«В Нижнем Новгороде найден молодой мужчина без документов, он не мог вернуться домой. Называл только фамилию, имя и отчество. Поиск в соцсетях и в интернете помог выйти на его профиль на одном из сайтов знакомств. Там он указал город и профессию. Путем дальнейших поисков мы нашли его отца — врача местной больницы. В тот же день за мужчиной выехали родственники. Весь поиск занял один час», — рассказал ФАН историю спасения руководитель поисково-спасательной группы «Волонтер НН» Сергей Шухрин.

Четыре долгих ноябрьских дня с морозами до −30°C волонтеры искали жителя поселка Вознесенское Нижегородской области. Пометка «нуждается в медицинской помощи» говорила сама за себя. Во всех смыслах потерянный мужчина четыре дня брел по лесным тропам и ушел за 50 километров от дома.

vk.com / ПСО «Волонтер НН»

«Мы специально совершаем рейды зимой, просматриваем улицы, дороги. Если человек ночью в −30°C сидит на остановке, то с ним явно что-то не так. Все волонтеры знают о признаках деменции, инфаркта и инсульта, а также о первой помощи», — продолжил руководитель поисково-спасательной группы.

«Лежит человек. Не двигается» или «Возможно, этот мужчина нуждается в помощи. По утрам наблюдаю его на остановке», — посты с таким содержанием появляются, пожалуй, в каждом городском или поселковом паблике. Безумно спешащий по делам автор не может потратить пару минут на оценку состояния человека и вызов скорой, зато успевает сделать фото с разных ракурсов, написать текст, обвинив других в бездействии. Стоит ли говорить, что гнев комментаторов, которые, скорее всего, поступили бы так же, обрушивается именно на того самого «сердобольного» гражданина.

Обратить внимание общества на эту проблему призывает и психолог Вадим Самылин. По мнению специалиста, к «тотальному игнору» приводят несколько причин — от нехватки времени до банальной брезгливости.

«Это страх за свое здоровье. Есть много заразных заболеваний, которые могут передаваться при контакте. Но как обезопасить себя, знает не каждый, либо знает, но не хочет помогать. Это чисто социальная история с отвращением, брезгливостью. Не каждый желает пачкаться. Еще может быть дело в тревоге, которую испытывает совершенно любой прохожий, когда видит человека в чистой одежде в непривычной позе. Это вызывает страх», — поделился своими выводами психолог.

Pr Scr vk.com / Подслушано Дзержинск

По мнению Вадима Самылина, пройти мимо потенциальной жертвы инфаркта или инсульта человека вынуждает понимание риска сделать пострадавшему хуже. Тогда он выбирает оптимальный вариант — бездействие.

«Главная причина подобного решения — это отсутствие знаний по оказанию первой медицинской помощи и дальнейшим действиям. Нужно чаще рассказывать, как поступать в таких случаях, что это нестрашно, напротив, полезно. Возможно, человек, жизнь которого вы сейчас спасете, завтра защитит вас», — пояснил специалист.

Не оставаться равнодушным при виде, на первый взгляд, «отдыхающего» человека призывают и медики. Неизвестно, сколько времени он провел на земле. Первое, что нужно сделать, обратить внимание на основные признаки жизни: сознание, дыхание, кровообращение.

«Нужно громко окликнуть лежащего. Если человек спит или просто лежит с закрытыми глазами, он сразу отреагирует. При молчании следует очень аккуратно потормошить его за плечи. Если и тогда реакции не будет, необходимо определить, дышит ли пострадавший. Для этого нужно освободить проходимость дыхательных путей, положить его на твердую горизонтальную поверхность и немного запрокинуть голову, наклониться к носу, рту, послушать и постараться почувствовать движение грудной клетки, положив ладонь между грудным отделом и животом, после прощупать пульс на сонных артериях», — рассказала о первых действиях заместитель главного врача по медицинской части саранской клиники «Витамед» Татьяна Заварюхина.

Pr Scr vk.com / Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Медик советует все действия совершать с особой осторожностью, ведь при переломе шейного отдела позвоночника запрокидывание головы может усугубить ситуацию. Если же человек лежит без пульса, не дышит, не реагирует на раздражители, нужно срочно начинать сердечно-легочную реанимацию: непрямой массаж сердца и, по возможности, искусственное дыхание.