Умершим пассажиром самолета Тамчы — Москва оказался гражданин Киргизии

Нижний Новгород, 30 августа. Мужчина, летевший рейсом Тамчы — Москва, почувствовал себя плохо при полете. После посадки самолета он скончался.

ФАН установил личность умершего, им оказался гражданин Киргизии. Он летел с тремя родственниками. После произошедшего близкие мужчины остались в Нижнем Новгороде, чтобы забрать тело и попытаться отправить его домой, сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Командир самолета авиакомпании «Аэрофлот» подал сигнал тревоги, пролетая над Нижним Новгородом. Он сообщил диспетчеру, что на борту находится человек с приступом эпилепсии, после чего получил разрешение на вынужденную посадку. От удушья пассажир умер.