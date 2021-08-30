Пассажир самолета Тамчы — Москва скончался после эпилептического припадка

Нижний Новгород, 30 августа. Одному из пассажиров самолета, выполнявшего рейс Тамчы — Москва, стало плохо. Лайнер совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде, но помочь мужчине не удалось.

Командир воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «Аэрофлот», подал сигнал тревоги, пролетая над Нижним Новгородом. Он сообщил диспетчеру, что на борту находится человек с приступом эпилепсии, после чего получил разрешение на вынужденную посадку, рассказал ФАН источник в авиационных кругах.

Спустя 20 минут самолет приземлился, на месте уже дежурили бригады скорой помощи. Несмотря на оперативное реагирование, медики констатировали смерть пассажира. По предварительным данным, она могла наступить в результате асфиксии.

Незадолго до этого в скоростном поезде «Сапсан», следовавшем из Петербурга в Москву, скончался пассажир. Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца.