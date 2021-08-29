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Ястреб укусил за руку трехлетнюю девочку в Дзержинске
Происшествия
Ястреб укусил за руку трехлетнюю девочку в Дзержинске
pixabay.com

Нижний Новгород, 29 августа. Хищная птица покусала руку трехлетнему ребенку, который гулял с дедушкой в парке Дзержинска. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.

По словам горожан, девочка раскидывала крошки для птиц, и внезапно к ней подлетел ястреб. Он начал кусать малышку за руку. Голуби в этот момент разлетелись.

Спас от хищника внучку дедушка. Он схватил птицу за шею, чтобы она не могла его клюнуть, а потом начал вынимать ее когти. После этого на помощь поспешил охранник, который окончательно отцепил ястреба от руки ребенка.

Еще один случай с нападением животных произошел в Нижегородской области. Там коровы нанесли пастуху травмы, от которых он скончался.

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нижегородская область девочка ястреб
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