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Жители нижегородского Сарова жалуются на смог от лесных пожаров

  /   Обновлено: 29 августа 2021 14:52
Происшествия
Жители нижегородского Сарова жалуются на смог от лесных пожаров
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 29 августа. Лесные пожары привели к задымлению воздуха в Сарове. От горожан стали поступать жалобы на густой смог.

Как сообщает МЧС, открытых очагов на территории региона не зафиксировано. Накануне от жителей закрытого Сарова, граничащего с Мордовией, стали поступать жалобы на плотный смог, из-за которого даже нельзя увидеть соседние дома. Власти и МЧС связали смог с изменением направления ветра.

Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника начали тушить с 3 августа. Ликвидацию возгорания сильно затрудняют труднодоступная местность, валежник и неблагоприятные метеорологические условия.

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мчс смог лесной пожар саров
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