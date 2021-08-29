Жители нижегородского Сарова жалуются на смог от лесных пожаров

Нижний Новгород, 29 августа. Лесные пожары привели к задымлению воздуха в Сарове. От горожан стали поступать жалобы на густой смог.

Как сообщает МЧС, открытых очагов на территории региона не зафиксировано. Накануне от жителей закрытого Сарова, граничащего с Мордовией, стали поступать жалобы на плотный смог, из-за которого даже нельзя увидеть соседние дома. Власти и МЧС связали смог с изменением направления ветра.

Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника начали тушить с 3 августа. Ликвидацию возгорания сильно затрудняют труднодоступная местность, валежник и неблагоприятные метеорологические условия.