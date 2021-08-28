Шесть человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Нижегородской области

Нижний Новгород, 28 августа. Пять автомобилей столкнулись в Нижегородской области. Различные травмы получили шесть человек. Среди пострадавших двое детей.

Как пояснили в региональном МЧС, авария произошла в Арзамасском районе на 76 километре федеральной трассы Р-158. Из шести пострадавших один отправлен на лечение в больницу.

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По словам очевидцев от вызова скорой до приезда медиков прошло не менее получаса.

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