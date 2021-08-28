Странник из Петербурга продолжил пешее путешествие в Нижегородской области

Петербургский путешественник Александр Пластков продолжает знакомиться с городами и селами России. За плечами молодого мужчины более 600 населенных пунктов. На этот раз он решил наведаться в Нижегородскую область. Будучи в Заволжье, странник пообщался с корреспондентом ФАН.

Самое сложное на пути любителя пешего туризма — мозоли и, как ни странно, комары. Александр признается, других «минусов» не припомнит. Форс-мажоры в виде резкой смены погоды и неохотно тормозящих «попуток» он воспринимает как неотъемлемую часть своего большого приключения — путешествия длиной в два года.

«Старт моего путешествия — 12 июня 2019 года. После семилетней службы в армии я решил кардинально изменить свою жизнь и вышел в путь на Дальний Восток», — рассказал путешественник.

/ Александр Пластков

Несмотря на военное прошлое, Александр называет себя игроманом и социофобом. До недавнего времени все свободное время он проводил перед компьютером за новомодными играми, старался ни с кем не общаться, а походы в магазин и вовсе считал испытанием. Выйти из дома с палаткой, спальником и увесистым рюкзаком его заставили очередные бессмысленные выходные.

В теплые месяцы вплоть до октября странник ночевал исключительно на природе. Идеальное место — вблизи водоема, но подальше от людей.

«Для меня непросто общаться с людьми. Я выбираю город, пишу в местных группах посты: рассказываю о себе и прошу ночлега. В самом начале своего пути я и не думал, что все получится настолько легко. Я путешествую без денег, а трачу миллионы. К примеру, приехал вчера в Заволжье, договорился насчет бесплатной ночевки в отеле. В местной кофейне меня увидел хозяин заведения и бесплатно устроил ужин», — поделился Александр.

/ Александр Пластков

Путешественник назвал свой проект «Теория шести рукопожатий», хотел объехать 82 региона и объединить их, пожимая руки местных жителей. Но пандемия прервала все планы на полпути. Тогда Александр решил: если контакты в коронавирус нежелательны, то чашка кофе вреда точно не принесет.

«Этот напиток актуален во все времена. Пришлось переименовать и продолжить проект уже #6чашечеккофе. Я прошел и проехал автостопом всего 50 тысяч километров, пешком из них — 10. В моем блоге в Instagram фотографии 200 городов и около 400 поселков. В планах довести эти цифры до 500 и тысячи», — добавил собеседник.

В рейтинге гостеприимных городов Александра на верхней строчке Воркута. Там его в гости позвали 14 человек. Обижать никого не хотелось, поэтому пребывание странника в северном регионе затянулось на целых четыре дня.

/ Александр Пластков

«Еще другой интересный случай был. Собираясь в Тюменскую область, я договорился с местным насчет ночлега. С учетом того, что путешествую автостопом, все непредсказуемо. Вместо пятницы приехал в субботу, а хозяин квартиры успел уехать за город. Тут приходит сообщение с текстом: «Ключи под ковриком. Накорми кота и черепаху», — поделился удивительным случаем проявления доверия к незнакомцу Александр.

После Нижегородской области путешественник планирует отправиться во Владимирскую область. Ну а дальше — как сложится судьба. Главная его цель — стать знаменитым, заняться благотворительностью и менять судьбы людей

«Я не зарабатываю на своем блоге. Я против денег. Самое ценное – это слово. Многим оказываю информационную поддержку. К примеру, придав огласке ситуацию многодетной семьи. оставшейся без крова после пожара, мои подписчики смогли донести информацию до нужных сообществ и помочь пострадавшим материально. Хочу более глобально подойти к оказанию подобной помощи», — рассказал о планах Александр Пластков.

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