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Тонну окрошки приготовили под предводительством шеф-повара Ивлева в Нижнем Новгороде
Общество
Тонну окрошки приготовили под предводительством шеф-повара Ивлева в Нижнем Новгороде
wikipedia.org  /  Nikkolo / CC BY-SA 3.0

Нижний Новгород, 30 августа. В рамках гастрономического фестиваля «Да, шеф», проходящего на Нижне-Волжской набережной в столице региона, был зафиксирован новый рекорд России. Самая большая в истории страны окрошка была приготовлена под предводительством известного шеф-повара Константина Ивлева. 

Итоговый вес блюда составил 1055 килограммов. Объем же превысил 800 литров. За процессом готовки наблюдал главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Ингредиенты для гигантской окрошки на безвозмездной основе были предоставлены фермерскими хозяйствами Нижегородской области.

Также в ходе фестиваля для гостей провели большое количество шоу, мастер-классов и квестов для самых маленьких посетителей. Впервые была организована и кулинарная битва между учащимися школ, которые продемонстрировали недетские умения в приготовлении блюд высокой кухни.

Ранее житель Китая назвал приготовление шашлыка в России «непостижимой философией».По мнению мужчины, жарка мяса на углях для россиян — это «не просто еда, а образ жизни».

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