С погибшей парой был ребенок: появились подробности ДТП в Нижегородской области

Нижний Новгород, 27 августа. Появились подробности жуткого ДТП с пятью пострадавшими в Нижегородской области. Погибшая супружеская пара ехала с новорожденным ребенком, мальчик выжил.

Как сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области, водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь по «встречке» столкнулся с Mitsubishi. Предполагаемый виновник аварии и его спутница скончались на месте.

/ Пресс-служба МВД России по Нижегородской области

Как сообщили очевидцы, погибшие были супругами. Вместе с ними в салоне находился родившийся две недели назад ребенок. На данный момент осиротевший мальчик получает лечение в больнице города Семенов.

В ДТП пострадали водитель и пассажиры второго автомобиля, среди которых были двое детей.

Ранее ФАН писал о гибели в ДТП 21-летнего жителя Мордовии. Молодой человек, управляя «девяткой», на скорости влетел под трактор.