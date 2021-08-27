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Жители Нижегородской области отстаивают право кошек на зимовку в подвалах
Общество
Жители Нижегородской области отстаивают право кошек на зимовку в подвалах
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 27 августа. Дзержинцы в очередной раз столкнулись с жестокостью строителей и представителей ЖКХ. По словам жильцов одной из многоэтажек, рабочие хотят замуровать продухи в подвалах. Пост с возмущениями появился в паблике «Подслушано Дзержинск» в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения утверждает, что на протяжении долгих лет всем домом подкармливают дворовых животных. Однако коммунальщики решили прервать добрую традицию жильцов, замуровать входы в подвал, тем самым оставить на замерзание великовозрастных кошек.

«Рабочие, которые замуровывают лазы, сказали, что им наплевать на животных, и вообще они должны умереть. Сотрудники ЖКО к тому же ругались нецензурной бранью», — возмутился пользователь.

О «войне» за жизнь усатых обитателей дзержинских подъездов ФАН рассказала волонтер группы «Зоопатруль» Лариса Саплина. По словам девушки, по вопросу закрытых продухов зоозащитники выезжают чаще всего именно в этот город. Зооненавистники не только оставляют кошек без теплого укрытия, но и замуровывают их в подвалах.

«Мы приходим с сотрудниками полиции, так как закрытие продухов незаконно. При нас отверстия освобождают, а после ухода снова закладывают. Часто открываем самостоятельно, даже ночью. Недавно в подвале одного из домов после наших неоднократных визитов кто-то из жильцов или коммунальщиков и вовсе убил семерых котят с особой жестокостью», — поделилась ужасающими подробностями Лариса.

На вопрос корреспондента, чем же помешали им животные, волонтер ответила, что коммунальщики и отдельная категория собственников квартир таким образом пытаются не допустить появления блох в подъездах и инфекций.

Ранее ФАН писал о живодере из Нижнего Новгорода. Мужчина выбросил спаниеля с балкона на пятом этаже.

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