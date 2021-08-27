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Стадо коров напало на пастуха и затоптало его до смерти под Нижним Новгородом
Происшествия
Стадо коров напало на пастуха и затоптало его до смерти под Нижним Новгородом
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 27 августа. Страшной трагедией закончился выгул крупного рогатого скота для пастуха их Нижегородской области. Животные напали на мужчину и нанесли ему травмы, несовместимые с жизнью.

Как стало известно ФАН, поиски пропавшего 55-летнего жителя деревни Лобачи начались еще 21 августа, когда тот не вернулся с очередной пастьбы. Часть животных при этом возвратилась в хлев самостоятельно. Лишь спустя почти неделю истерзанное тело мужчины было обнаружено в 2,5 километрах от дома. 

Первичный осмотр места происшествия выявил признаки нападения на пастуха крупного животного. Дальнейшее изучение обстоятельств инцидента позволило следователям сделать вывод, что мужчина погиб от нападения коров.

«По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало причинение телесных повреждений от крупнорогатого скота, находящегося в стаде. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в региональном СК.

Ранее ФАН сообщал о немецкой фотомодели Джессики Лейдольф, на которую в ходе фотосессии напал леопард. Кошка нанесла девушке серьезные травмы. В настоящее время она находится в больнице.

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