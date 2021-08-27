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Момент взрыва фуры на трассе под Новгородом попал на видео
Происшествия
Момент взрыва фуры на трассе под Новгородом попал на видео
pxhere.com

Нижний Новгород, 27 августа. На трассе М-11 в Новгородской области взорвалась фура, которая врезалась в отбойник. Камеры видеонаблюдения сняли момент происшествия.

По предварительной версии, у грузовика на дороге лопнуло колесо, из-за этого автомобиль занесло в металлическое ограждение отбойника. В результате фура взорвалась. Сообщается, что на ней перевозили виноград. Водитель остался жив и не получил никаких травм.

Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка. Для движения была открыта полоса аварийной остановки. На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы и экстренные службы.

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