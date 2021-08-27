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Сбросивший собаку с балкона живодер-нижегородец ответит перед законом

Происшествия
Сбросивший собаку с балкона живодер-нижегородец ответит перед законом
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 27 августа. Нижегородские правоохранители завели уголовное дело на мужчину, который выбросил свою собаку с пятого этажа. Живодером оказался хозяин несчастного спаниеля.

Инцидент произошел в середине июля. Как выяснилось, «любимица» семьи Джессика рыкнула на своего хозяина. Оскорбленный столь дерзким поведением подвыпивший мужчина в воспитательных целях выкинул собаку с балкона на пятом этаже.

К счастью для животного, травмы оказались не смертельными. Его подобрали прохожие, вылечили в ветклинике и забрали к себе на передержку.

На хозяина заведено уголовное дело. Помимо ограничения свободы, ему грозит штраф до 80 тысяч рублей.

Ранее ФАН писал о живодере, который забил собаку молотком в Мордовии. Свои действия он оправдал тем, что был голоден.

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россия происшествия нижегородская область живодеры
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