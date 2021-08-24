Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 20:16
20:16
Происшествия
Три человека погибли при столкновении двух легковушек в Саратовской области
20:15
Весь мир
Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко на фоне спора вокруг Западной Сахары
20:08
Весь мир
Смерть диктатора: бывший президент Чада Хисен Хабре скончался в сенегальской тюрьме
20:05
Происшествия
Сотрудники ККИ закрыли семь незаконных торговых точек в Петербурге
20:03
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ужаснул поклонников снимком со странными руками
20:00
Общество
Шел в атаку с палкой и штыком: мордовские поисковики подняли останки 18 солдат
20:00
Общество
Музыка из стеклянных бутылок льется по тропинкам Александровского парка в Петербурге
19:57
Весь мир
Протурецкие боевики захватили в плен более 30 человек в окрестностях сирийского Африна
19:53
Общество
Опытный грибник дал советы начинающим любителям тихой охоты
19:53
Происшествия
Женщина-пешеход скончалась после ДТП на КАД в Петербурге
Все новости

Две хохочущие кукабарры поселились в нижегородском зоопарке

  /   Обновлено: 24 августа 2021 19:28
Общество
Две хохочущие кукабарры поселились в нижегородском зоопарке
Global Look Press  /  David & Micha Sheldon

Нижний Новгород, 24 августа. Необычные птицы появились в зоопарке Нижнего Новгорода. Они общаются между собой при помощи громкого смеха.

Таким необычным способом кукабарры также обозначают границы своей территории. Видео с питомцами нижегородского зоопарка попало в сеть. Пернатых привезли на новое место жительства из Германии.

Птицы этого вида часто содержатся в европейских зоопарках, но для России являются диковинкой. Чтобы доставить кукабарр в Нижний Новгород, пришлось потратить два года на согласование различных документов. Ближайший месяц необычные птицы проведут в обязательном карантине.

В зоопарке другого российского города недавно тоже произошло пополнение. Белую медведицу привезли в московский зверинец. Питомице уже успели выбрать имя.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Две хохочущие кукабарры поселились в нижегородском зоопарке
зоопарк хорошие новости россии кукабарра
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru