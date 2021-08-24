Две хохочущие кукабарры поселились в нижегородском зоопарке

Нижний Новгород, 24 августа. Необычные птицы появились в зоопарке Нижнего Новгорода. Они общаются между собой при помощи громкого смеха.

Таким необычным способом кукабарры также обозначают границы своей территории. Видео с питомцами нижегородского зоопарка попало в сеть. Пернатых привезли на новое место жительства из Германии.

Птицы этого вида часто содержатся в европейских зоопарках, но для России являются диковинкой. Чтобы доставить кукабарр в Нижний Новгород, пришлось потратить два года на согласование различных документов. Ближайший месяц необычные птицы проведут в обязательном карантине.

В зоопарке другого российского города недавно тоже произошло пополнение. Белую медведицу привезли в московский зверинец. Питомице уже успели выбрать имя.