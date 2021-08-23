Жители Сарова собирают провизию для поддержки пожарных

Нижний Новгород, 23 августа. Жители города Саров Нижегородской области покупают продукты питания и отвозят их пожарным, которые борются с пришедшим из Мордовии огнем. Так добровольцы поддерживают местных и иногородних спасателей.

«Помогать мы решили, потому что понимаем, каково там быть в таких условиях. Жители у нас очень отзывчивые. Кто-то переводит деньги, кто приносит заранее купленные продукты. К примеру, позавчера был собран товар почти на 20 тысяч рублей», — рассказала ФАН одна из инициаторов акции Елена Филатова.

В стандартный набор входят вода, квас, хлебобулочные изделия, кофе, чай, колбаса, сыр и сигареты. Каждый раз жители Сарова навещают разные пожарные части.

Ранее ФАН писал, что режим ЧС введен во втором районе Мордовии. Огонь бушует в пяти километрах от сел Ельниковского района.