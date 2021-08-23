Ревнивая нижегородка сожгла мать из-за любовника

Нижний Новгород, 23 августа. Жительница Нижегородской области подожгла дом матери, приревновав к ней сожителя. За убийство пенсионерки общеопасным способом ее ждет 14 лет неволи.

Учинить жестокую расправу над матерью и своим возлюбленным женщина решилась в ночь на 9 марта 2016 года. Обозленная на самых близких людей ревнивица принесла к дому родительницы канистру с бензином, разлила горючую жидкость у крыльца и бросила спичку. Сожитель оказался шустрее пожилой хозяйки и выбрался через окно. Пенсионерка сгорела заживо.

Ближайшие 14 лет нижегородка проведет в колонии общего режима.

Ранее ФАН писал об убийстве 16-летней жительницы Нижегородской области. Девочку-подростка убил ревнивый ухажер.