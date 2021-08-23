Нижегородка утонула в день рождения брата

Нижний Новгород, 23 августа. Очередная смерть на воде потрясла Нижегородскую область. На этот раз жертвой стихии стала 42-летняя местная жительница.

Трагедия произошла на берегу реки Левинка в Нижнем Новгороде. Женщина в компании друзей и родственников участвовала в празднике, посвященном дню рождения брата. На вечеринке не обошлось без увеселительных напитков и купания в непредназначенном для этого месте. Тело утопленницы достали спасатели. В обстоятельствах ее гибели разбираются следователи.

Ранее ФАН писал, что подросток утонул в реке в Нижегородской области. Инцидент случился на реке Узола.