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Нижегородка утонула в день рождения брата
Происшествия
Нижегородка утонула в день рождения брата
 /  Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 23 августа. Очередная смерть на воде потрясла Нижегородскую область. На этот раз жертвой стихии стала 42-летняя местная жительница.

Трагедия произошла на берегу реки Левинка в Нижнем Новгороде. Женщина в компании друзей и родственников участвовала в празднике, посвященном дню рождения брата. На вечеринке не обошлось без увеселительных напитков и купания в непредназначенном для этого месте. Тело утопленницы достали спасатели. В обстоятельствах ее гибели разбираются следователи.

Ранее ФАН писал, что подросток утонул в реке в Нижегородской области. Инцидент случился на реке Узола.

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