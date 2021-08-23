Жители Нижегородской области пожаловались на загрязнение Волги, появилось видео

Нижний Новгород, 23 августа. Жители Нижегородской области стали свидетелями экологического преступления. Видео с доказательствами загрязнения Волги один из рыбаков разместил в местных пабликах в соцсети «ВКонтакте».

Автор видеоролика утверждает, что запись сделана близ города Кстово. На кадрах видны явные следы, предположительно, нефтесодержащих отходов. Комментаторы утверждают, что виной всему слив дизельного топлива.

«Скоро в этой солярке воду не найдут», — высказалась пользователь Светлана.

«Но если ты подъедешь к берегу Волги на машине, без протечек масла и прочих жидкостей, с классом Евро-5, то тебе впаяют штраф за загрязнение окружающей среды», — выразил возмущение Павел.

ФАН отправил официальный запрос в Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии с просьбой организовать проверку и ознакомить новостное агентство с ее результатами.

Ранее ФАН писал о загрязнении реки Инсар в Мордовии. Коммунальщики города Рузаевка не устраняют прорыв и сливают канализационные стоки в водный объект.