Мужчина погиб в ДТП с фурой на трассе под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 22 августа. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы в ДТП на трассе под Нижним Новгородом, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Участниками аварии стали микроавтобус и многотонный грузовик. Все произошло на 446-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» недалеко от населенного пункта Ветчак Кстовского района Нижегородской области.

«Произошло столкновение двух транспортных средств: микроавтобуса «Рено» (в нем находились восемь человек) и грузового автомобиля «Скания». В результате ДТП пострадали восемь человек, детей нет, погиб один человек (мужчина)», — говорится в сообщении спасателей.

По факту случившегося нижегородская прокуратура организовала проверку. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить причины происшествия и дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.