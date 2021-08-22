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Губернатор Никитин доложил Путину о реконструкции Нижегородского кремля
Общество
Губернатор Никитин доложил Путину о реконструкции Нижегородского кремля
Федеральное агентство происшествий  /  Татьяна Матянина

Нижний Новгород, 22 августа. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. Губернатор региона Глеб Никитин рассказал главе страны о ходе реконструкции кремля.

Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции. Для создания склона Вечного огня потребовалось забить 3200 свай. До ремонтных работ на одной из стен образовалась трещина, в которую мог пролезть человек.

Губернатор Никитин доложил и об обустройстве склона вдоль мемориала «Вечный огонь». В Кремле воссоздали соборную колокольню на ее старом фундаменте. А вот восстановить Спасо-Преображенский собор не получится. По словам главы региона, на его месте стоит памятник конструктивизма – Дом советов. Его трогать нельзя.

Глеб Никитин во время встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался и о строительстве трассы М-12. Часть дороги, соединяющий Москву с Казанью и Екатеринбургом, будет проходить по Нижегородской области. Местные власти активно работают с правительством страны, чтобы воссоздать его.

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путин кремль никитин
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