Юная лыжница скончалась после полученной на тренировке травмы головы

Нижний Новгород, 21 августа. Участница юношеской сборной Нижегородской области по лыжным гонкам, 16-летняя Динара Г., скончалась из-за травмы головы, полученной на тренировке по лыжероллерам.

По данным СМИ, спортсменка находилась на тренировочных сборах в лагере «Лесная поляна». Во время спуска с лыжероллерной трассы девушка сильно разогналась и потеряла равновесие. Лыжница упала и ударилась головой.

Сообщается, что девочка-подросток во время падения была в полной экипировке, в том числе в шлеме. Пострадавшую доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, спортсменка скончалась, не приходя в сознание.

Ранее Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту смерти во время матча футболиста команды «Браавос» зоны «Юго-Запад» Любительской футбольной лиги города.