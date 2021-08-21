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Юная лыжница скончалась после полученной на тренировке травмы головы
Происшествия
Юная лыжница скончалась после полученной на тренировке травмы головы
sportrk.ru  /  Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Нижний Новгород, 21 августа. Участница юношеской сборной Нижегородской области по лыжным гонкам, 16-летняя Динара Г., скончалась из-за травмы головы, полученной на тренировке по лыжероллерам.

По данным СМИ, спортсменка находилась на тренировочных сборах в лагере «Лесная поляна». Во время спуска с лыжероллерной трассы девушка сильно разогналась и потеряла равновесие. Лыжница упала и ударилась головой.

Сообщается, что девочка-подросток во время падения была в полной экипировке, в том числе в шлеме. Пострадавшую доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, спортсменка скончалась, не приходя в сознание.

Ранее Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту смерти во время матча футболиста команды «Браавос» зоны «Юго-Запад» Любительской футбольной лиги города.

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