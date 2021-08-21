Сотрудники МЧС Нижегородской области ведут борьбу с огнем в круглосуточном режиме

Первомайск, 21 августа. В городе Первомайске Нижегородской области пожарные в круглосуточном режиме ведут борьбу с огнем. Производится наращивание сил и средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако ликвидация лесного пожара осложняется жаркой погодой и порывистым ветром. К тушению огня уже привлечены авиация МЧС России, Минобороны и Росгвардии. Также на место стихийного бедствия доставили уникальный насосно-рукавный комплекс «Шквал» из Ногинского спасательного центра МЧС России.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный прибор обладает высокой производительностью: объем подачи воды составляет до 400 л/с, протяженность рукавной линии от водоисточника до очага пожара может достигать свыше двух километров и обеспечивать бесперебойную подачу воды сразу для нескольких автоцистерн.

Накануне ФАН писал о возобновлении лесного пожара в городском округе Первомайск Нижегородской области.