Восемь человек пострадали в аварии с автобусом под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 21 августа. Восемь человек получили травмы в ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительной информации, водитель автобуса во время продажи билетов пассажирам врезался в опору водовода. В результате произошедшего восемь человек с различными ушибами были доставлены в приемный покой Балахнинской районной больницы.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии. Проводится комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств ДТП.

Ранее ЧП с пассажирским автобусом произошло в Бурятии. Транспорт съехал с дороги и рухнул с высоты 3,5 метра.