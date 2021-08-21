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Восемь человек пострадали в аварии с автобусом под Нижним Новгородом

  /   Обновлено: 21 августа 2021 11:35
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом под Нижним Новгородом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 21 августа. Восемь человек получили травмы в ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительной информации, водитель автобуса во время продажи билетов пассажирам врезался в опору водовода. В результате произошедшего восемь человек с различными ушибами были доставлены в приемный покой Балахнинской районной больницы.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии. Проводится комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств ДТП.

Ранее ЧП с пассажирским автобусом произошло в Бурятии. Транспорт съехал с дороги и рухнул с высоты 3,5 метра.

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авария автобус пострадавшие нижегородская область
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