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Более 10 домов сгорели в нижегородском поселке из-за пожара в заповеднике

  /   Обновлено: 21 августа 2021 09:58
Происшествия
Более 10 домов сгорели в нижегородском поселке из-за пожара в заповеднике
 /  Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Нижний Новгород, 21 августа. Пожар из мордовского заповедника уничтожил 11 домов в поселке Стеклянный в Нижегородской области. Погибших и пострадавших нет.

Погодные условия стали причиной перехода огня на населенный пункт. Сгорели 11 построек. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, люди были вовремя эвакуированы. В тушении принимали участие 254 человека и 59 единиц техники.

Экстренные службы зафиксировали возгорание в заповеднике в Темниковском районе Мордовии 3 августа. Он произошел из-за сухой грозы. Жара способствовала быстрому распространению пламени. Для ликвидации пожара прибыли спасатели из Москвы, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей. Накануне один из двух очагов был локализован.

Тем временем сотрудники экстренных служб спасли якутские поселения от огня, пишет Deita. Замглавы МЧС Александр Чуприян отметил, что пожарным удалось переломить ситуацию с лесными пожарами в республике, и констатировал, что большинство из них произошли по вине людей.

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погода пожар мчс
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