Нижегородцы увидели парящие в небе фигуры из 1,2 тысячи дронов

Нижний Новгород, 21 августа. Нижний Новгород отметил свое 800-летие. В честь этого события в небе развернулось зрелищное шоу, участие в котором приняли 1,2 тысячи беспилотников.

Дроны во время полета транслировали исторические картины, отображающие главные символы города. В рамках инсталляций нижегородцам показали объемные изображения Дмитриевской башни кремля, собора Александра Невского, Минина и Пожарского, слияния Оки и Волги на Стрелке, герба областного центра.

Картины сопровождались звуковыми эффектами, что делало шоу над Нижне-Волжской набережной еще более фантастическим. Местные жители пришли в восторг от увиденного.

Однако дроны используются не только для торжественных мероприятий. На территории 17 регионов России беспилотники начали отслеживать нарушений правил дорожного движения.