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Путин прилетит в Нижегородскую область 21 августа

  /   Обновлено: 20 августа 2021 15:25
Политика
Путин прилетит в Нижегородскую область 21 августа
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Нижний Новгород, 20 августа. Президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область для участия в мероприятиях по случаю 800-летия основания Нижнего Новгорода.

Администрация провела самую масштабную реконструкцию города за последние 50 лет. Президент оценит проделанную работу, а также парк отдыха «Швейцария» и посетит гала-шоу «Начало нового». Также путин встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Городские специалисты отреставрировали многие архитектурные памятники и благоустроили улицы. По словам местных жителей, рабочим удалось сохранить при этом неповторимый дух старины Нижнего Новгорода.

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