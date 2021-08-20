Путин прилетит в Нижегородскую область 21 августа

Нижний Новгород, 20 августа. Президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область для участия в мероприятиях по случаю 800-летия основания Нижнего Новгорода.

Администрация провела самую масштабную реконструкцию города за последние 50 лет. Президент оценит проделанную работу, а также парк отдыха «Швейцария» и посетит гала-шоу «Начало нового». Также путин встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Городские специалисты отреставрировали многие архитектурные памятники и благоустроили улицы. По словам местных жителей, рабочим удалось сохранить при этом неповторимый дух старины Нижнего Новгорода.