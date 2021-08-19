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Снова горит лес: очевидцы засняли на видео новый очаг в Нижегородской области
Происшествия
Снова горит лес: очевидцы засняли на видео новый очаг в Нижегородской области
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 19 августа. Близ поселка Первомайск Нижегородской области огонь уничтожает лесной массив. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в местных пабликах.

На видео в сообществе «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте» невольный свидетель разгула стихии запечатлел разгорающийся пожар. По словам автора ролика, огонь подбирается к Первомайску.

Как пояснили ФАН в региональном МЧС, об угрозе перехода огня на территорию Нижегородской области сообщил Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Мордовии.

«В целях недопущения распространения огня проводится наращивание группировки сил и средств. Привлекаемые силы и средства - 65 человек, 22 единицы техники», — рассказали в ведомстве.

По информации сотрудников министерства, в Первомайске нет постоянных жителей. 19 дачников уже успели оставить свои садовые дома.

Ранее ФАН писал, что пожар из Мордовского заповедника приближался к городу Саров Нижегородской области. По словам очевидцев, огонь полыхал около одной из застав.

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россия пожар нижегородская область
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