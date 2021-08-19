Кипящий гейзер испортил аппаратуру и сцену к 800-летию Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 19 августа. Практически накануне праздника, приуроченного к 800-летию областной столицы, в Нижнем Новгороде прорвало трубу с горячей водой. Кипящий гейзер испортил аппаратуру и сцену, на которой уже в субботу должна выступить группа «Uma2rmaH».

Как сообщает паблик «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте», «прорыв года» произошел на Советской площади. Судя по снятым очевидцами кадрам, кипяток залил всю площадку, не оставив шансов дорогостоящему сценическому оборудованию.

Ранее ФАН писал о коммунальной аварии в Челябинске. Из-за неполадок на коллекторе в воздухе появился запах сероводорода.