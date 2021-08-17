Наломали дров: пять районов Нижегородской области оставили без тепла до 2025 года

Для жителей северной части Нижегородской области газ в доме — из области фантастики. В 21 году XXI века без голубого топлива вынуждены обходиться пять районов: Шахунский, Тонкинский, Шарангский, Ветлужский и Тоншаевский. Обделены природными богатствами более 80 тысяч человек. О суммах в платежках, очередях на дрова, испорченных автомобилях и даже легких — в расследовании ФАН.

Тепло по цене золота

Тепло в своем жилище владельцы частных домов города Шахунья обеспечивают исключительно дровами. Топливо, что тысячелетиями согревало жителей планеты, там и сегодня востребовано. Только за один сезон на поддержание комфортной температуры средний нижегородец тратит более 40 тысяч рублей.

«Полный лесовоз дров стоит 15 тысяч рублей. На отопление моего дома за зиму уходят две такие машины. Еще бревна нужно распилить, расколоть. А это серьезный физический труд, на который не всегда находится время и силы. Если обращаться за помощью к посторонним людям, то это еще 10 тысяч», — поделился с ФАН местный житель Александр Ц.

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У заготовки поленниц тоже есть свои тонкости. Мало иметь при себе нужную сумму денег — еще важно учитывать сроки. Если отложил покупку древесины на осень — считай, остался без топлива. За дровами в этих краях очередь. Но даже если удалось выбить нужные кубометры, то лесоматериал так и останется сырым, не успев просохнуть. Поэтому умудренные опытом горожане советуют запасаться дровами задолго до летних месяцев.

У «счастливых» обитателей многоквартирных домов другие проблемы. Тепло в здания поступает из местных котельных. Как итог — многотысячные счета за коммунальные услуги. Только за один зимний месяц собственник среднестатистической шахунской двушки в 55 квадратов платит по 7 тысяч рублей, 5 из которых — за отопление.

«Котельные при советской власти топили мазутом. Потом, видимо, собственники решили, что это не экономично. Половину комплексов закрыли, построили новые, которые начали работать на очень дешевом топливе — щепе. А по факту единица тепла стоит непомерных денег, несмотря на то что мы топимся, грубо говоря, отходами лесопромышленности», — пожаловался ФАН Денис С.

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Бизнес себе в убыток

Из-за цен на тепло страдают не только обычные жители, но и бизнес. Корреспондент ФАН связался с председателем совета директоров холдинга «Шахунское молоко» Анатолием Маликовым. Известное своими продуктами и единственное на севере региона предприятие по переработке молока терпит серьезные убытки. Только за месяц оно теряет 12-13 миллионов рублей.

«Наш молочный комбинат работает на топочном мазуте. Когда цена мазута в предыдущие годы была соединима с ценой природного газа, еще как-то можно было выживать в таких условиях. В прошлом году мазут стоил 13 тысяч рублей за тонну. За год его цена поднялась до 25–26 тысяч рублей. Сегодня покупка плюс доставка этого топлива обходится в 30 тысяч рублей. Двукратное повышение цен на мазут напрочь выкидывает нас с рынка. На сегодня встает вопрос: как дальше быть? Закрывать предприятие? Если сравнивать с такими же заводами с аналогичными объемами и ассортиментом, в год мы теряем 150 миллионов рублей. Это все, что могут заработать молочники в этих непростых условиях. Потеря этих денежных средств из-за подорожания мазута поставила на грань выживания предприятие и коллектив в 500 человек», — поделился основатель холдинга Анатолий Маликов.

Неудобства и расходы — это лишь малая часть проблем нижегородцев из-за отсутствия газа. Из труб котельных стабильно несколько раз в месяц идет выброс раскаленного пепла. Как итог — черный снег зимой, сажа на овощах и фруктах летом, испорченные автомобили и проблемы со здоровьем горожан.

«Следы от раскаленного пепла невозможно отмыть никакими средствами. Так и ездим с пятнами на кузове», — добавил Денис.

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«Взятки» малиновым вареньем и письмо королю Бахрейна

Чтобы прекратить выбросы с котельных и перестать обогащать их владельцев, горожане собрали инициативную группу. За совершенно иной уровень жизни и здоровье близких несколько лет уже борются десять активистов.

«С просьбой обратить внимание на нашу проблему мы начали высылать письма не только российским, но и иностранным политикам. Даже короля Бахрейна просили посодействовать. Только на конверты мы потратили около 500 тысяч рублей. Не жалели и гостинцев — отправляли варенье. В начале были отписки, еще пришел ответ от бывшего губернатора области, что проведение газа в наши районы нецелесообразно. До пандемии с нами встретился нынешний руководитель региона Глеб Никитин, выслушал и пообещал разобраться», — рассказал Александр Ц.

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Газу — быть

Доберется ли голубое топливо в дома шахунцев и жителей других обделенных газом районов? С этим вопросом ФАН обратился в правительство Нижегородской области. Чиновники заверили: жизненно важный ресурс поступит в населенные пункты уже к 2025 году.

«Программа предусматривает строительство 26 объектов газификации при инвестировании средств ПАО «Газпром» в объеме 14,7 млрд рублей. Средства региона — 1,7 млрд рублей. К обязательствам региона относится подготовка 3 675 потребителей к приему газа и газификация 25 котельных», — сообщили в пресс-службе правительства.

В первую очередь газ появится в тех домах, близ которых проходят межпоселковые газопроводы. Однако не стоит забывать, что бесплатно трубу проведут лишь до границы домовладения. Доставка газа прямо в жилище — забота самих хозяев.