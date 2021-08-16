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ФАН узнал подробности загадочной пропажи 16-летней нижегородки
Общество
ФАН узнал подробности загадочной пропажи 16-летней нижегородки
vk.com  /  ПСО «Волонтер НН»

Нижний Новгород, 16 августа. Полицейские и волонтеры несколько дней разыскивают юную жительницу Нижегородской области. 16-летняя Кристина Р. исчезла 13 августа. Новыми подробностями с ФАН поделилась ее мама.

По информации регионального СУ СК, девушка покинула квартиру дома по улице Самохвалова в Дзержинске. После ее исчезновения ведомство организовало доследственную проверку.

Девушка отдыхала с друзьями. Позже вся компания вызвала такси. Часть участников дружеских посиделок уехала на одной машине. А Кристине выпала честь делить салон автомобиля с неким 30-летним Виктором. Полицейские допросили водителя. Мужчина сообщил, что отвез парочку в Нижний Новгород, где она расплатилась за поездку картой и покинула такси.

Корреспондент ФАН связался с матерью пропавшей девушки Светланой Р. Женщина рассказала, что только что узнала о последних списаниях со счета дочери в Сбербанке. Выяснилось, что в воскресенье картой девушки с ее телефона расплачивались в одной из кофеен Нижнего Новгорода.

«SIM-карта в ее телефон на тот момент была вставлена этого Виктора. Мы выяснили, что он уже судим. Теперь ждем записи видеокамер, чтобы понять, он был один или с Кристиной», — поделилась Светлана.

«Мы ищем ее, выезжаем в город, расклеиваем ориентировки, записываем и проверяем свидетельские показания. Но пока информации о ее местоположении слишком мало, чтобы говорить о массовом выезде», — рассказал ФАН руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер НН» Сергей Шухрин.

Ранее ФАН писал об исчезновении другой юной жительницы Нижегородской области. На этот раз поиски 16-летней селянки не увенчались успехом.

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