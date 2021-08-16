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Нижегородские медики получили 60 квартир от правительства
Общество
Нижегородские медики получили 60 квартир от правительства
Федеральное агентство новостей  / 

Нижний Новгород, 16 августа. За 7,5 месяцев 2021 года 60 нижегородских медиков получили квартиры. Об этом в своем Instagram рассказал заместитель губернатора, глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

«По областной жилищной программе «Улучшение жилищных условий специалистов» в 2021 году медицинские работники региона получили уже 60 квартир», — написал чиновник.

Нижегородские медики получили 60 квартир от правительства
Prt Scr instagram.com  / @melikdavidmsk

На жилье могут претендовать не только медики, но и учителя, работники культуры, спорта, а также соцзащиты. По выдвинутым региональным правительством условиям, потенциальный обладатель новой квартиры должен трудиться в любых районах и городских округах области, исключая госучреждения самого Нижнего Новгорода, и нуждаться в улучшении жилищных условий.

Ранее ФАН писал, что власти Мордовии усиленно займутся обеспечением жильем детей-сирот. Квартиры получат почти 1,5 тысячи человек.

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россия нижегородская область жилье работникам бюджетной сферы
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