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Ограбление по-нижегородски: унитаз украли у пенсионера средь бела дня

Происшествия
Ограбление по-нижегородски: унитаз украли у пенсионера средь бела дня
pxhere.com  / 

Нижний Новгород, 16 августа. Пожилой житель Нижегородской области лишился унитаза средь бела дня. Сообщение о дерзкой краже появилось в паблике «Мой Арзамас» в соцсети «ВКонтакте».

Ограбление по-нижегородски: унитаз украли у пенсионера средь бела дня
Pr Scr vk.com  / Мой Арзамас

По словам очевидцев, инцидент произошел в городе Арзамас у дома №33 по улице Калинина. Принадлежавшая местному 76-летнему пенсионеру сантехника стояла возле подъезда. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как злоумышленник, ловко взвалив унитаз на плечи, убежал в неизвестном направлении.

Ранее ФАН писал, что нижегородский пенсионер обогатил мошенников на шесть миллионов рублей. Такую сумму он перечислил за несколько банковских операций.

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россия кража нижегородская область
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