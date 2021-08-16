Ограбление по-нижегородски: унитаз украли у пенсионера средь бела дня

Нижний Новгород, 16 августа. Пожилой житель Нижегородской области лишился унитаза средь бела дня. Сообщение о дерзкой краже появилось в паблике «Мой Арзамас» в соцсети «ВКонтакте».

Pr Scr vk.com / Мой Арзамас

По словам очевидцев, инцидент произошел в городе Арзамас у дома №33 по улице Калинина. Принадлежавшая местному 76-летнему пенсионеру сантехника стояла возле подъезда. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как злоумышленник, ловко взвалив унитаз на плечи, убежал в неизвестном направлении.

Ранее ФАН писал, что нижегородский пенсионер обогатил мошенников на шесть миллионов рублей. Такую сумму он перечислил за несколько банковских операций.